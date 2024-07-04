ازدحامات "متوسطة".. خارطة بشوارع بغداد الان

السومرية نيوز – محليات



شهدت أغلب شوارع العاصمة بغداد، اليوم الخميس، ازدحامات مرورية متوسطة مع بداية الدوام الرسمي للموظفين ودوائر الدولة، فيما شهدت طرق أخرى ازدحامات خانقة.



اليكم أبز الطرق ازدحاما الان في بغداد:



-جسر الجادرية مزدحم

- جسر الطابقين مزدحم

- سريع محمد القاسم مزدحم

- سريع الدورة مزدحم

- مدخل الخضراء من جهة القادسية مزدحم

- تقاطع المصافي مزدحم

- فلكة الطابقين مزدحمة

- مجسر الربيعي مزدحم

- مجسر العلوية مزدحم

- تقاطع ومجسر مول النخيل مزدحم

- شارع الجمهورية مزدحم

- جسر الأحرار مزدحم

- حافظ القاضي مزدحم

- جسر الجمهورية مزدحم

- شارع يافا مزدحم

- نفق الزيتون مزدحم

- ازدحام من الرواد باتجاه ساحة الفارس

اليكم أبز الطرق ازدحاما الان في بغداد:-جسر الجادرية مزدحم- جسر الطابقين مزدحم- سريع محمد القاسم مزدحم- سريع الدورة مزدحم- مدخل الخضراء من جهة القادسية مزدحم- تقاطع المصافي مزدحم- فلكة الطابقين مزدحمة- مجسر الربيعي مزدحم- مجسر العلوية مزدحم- تقاطع ومجسر مول النخيل مزدحم- شارع الجمهورية مزدحم- جسر الأحرار مزدحم- حافظ القاضي مزدحم- جسر الجمهورية مزدحم- شارع يافا مزدحم- نفق الزيتون مزدحم- ازدحام من الرواد باتجاه ساحة الفارس