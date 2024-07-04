الامتثال أو الاعتقال.. مجلس بغداد يوجه إنذارا أخيرا لأصحاب المولدات الأهلية

وقال عضو المجلس أحمد محسن الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس محافظة بغداد شكل لجنة معنية بالنظر في الشكاوى التي تقدم بها المواطنون من أهالي بغداد بحق بعض أصحاب المولدات الاهلية غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية".وأضاف الربيعي، أن "هذه اللجنة ستحاسب كل من يضع السعر من تلقاء نفسه دون اعتماد التسعيرة الرسمية"، مبينا ان "المخالف مهدد بالاعتقال من قبل القوات الأمنية".واكدت رئيسة لجنة الكهرباء بمجلس محافظة بغداد نورا الجحيشي الخميس (27 حزيران 2024) على انه بقادم الأيام ستكون هناك قوانين مهمة لردع أصحاب المولدات الاهلية المخالفين، فيما اشارت الى مطالبة القضاء بالتدخل.