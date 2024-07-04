التربية توضح حقيقة تحديد مواعيد الامتحانات النهائية للدور الثاني

السومرية نيوز – محليات



نفت وزارة التربية، اليوم الخميس، تحديد مواعيد الامتحانات للصفوف المنتهية وغير المنتهية للدور الثاني للعام الدراسي الحالي.



أدناه رد الوزارة على وثيقة متداولة:

