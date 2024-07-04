انهاء تكليف مدير عام تربية الديوانية (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادر من المدير العام الجديد وكالة "عامر عباس جوني" حصلت عليها السومرية نيوز، فانه تقرر انهاء تكليف "علاء مطلوب كوشان" من مهام مدير عام تربية القادسية وكالة واعادته الى مكان عمله السابق، ومباشرة "جوني" بالمنصب اعتباراً من اليوم الخميس.الوثيقة ادناه: