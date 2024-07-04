البصرة.. اعتقال متهم بسرقة صمامات نفطية باهظة التكاليف

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات المدير العام اللواء الركن (ظافر نظمي جمال) تمكنت مفارز اللواء الثامن لشرطة الطاقة من القبض على المتهم (ع.ك،د) قام بسرقة صمامات نفطية باهظة التكاليف كانت مربوطة في مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في محافظة البصرة".وأضافت، انه "تم ايداعه التوقيف وارجاع المضبوطات إلى الجهات المعنية بالمشروع وتنظيم الدعوى القضائية التي اقيمت بحقه وعرضها على قاضي التحقيق المختص بقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".