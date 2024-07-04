الداخلية تكشف عن "أرقام مثيرة" تخص ملفي المخدرات والانتحار

وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد مقداد ميري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قائد شرطة البصرة وحضرته السومرية، "وزارة الداخلية قطعت شوطا استثنائيا بملف المخدرات وكان من اكبر التحديات وعملنا عليه بشكل كبير جدا".

وأضاف "العام الماضي عدد الملقى عليهم اكثر من 19 الفا واكثر من 150 تاجرا دوليا"، مشيرا الى أن "هذا العام حققنا نجاحا باهرا وهناك اكثر من 230 شبكة من ضمنها 27 دولية تم القاء القبض عليها ونقترب من الطنين في مجال المخدرات".

ولفت ميري الى أنه "في 22 تموز سيكون لدينا مؤتمر على مستوى وزراء داخلية دول الجوار وغيرهم لمتابعة ملف المخدرات"، كاشفا أن "الكبتاغون يأتي من سوريا ثم الانبار والكرستال يأتي من افغانستان من ثم ايران الى العراق، وهذان الخطان تحت الرقابة".

الى ذلك، قال ميري إن "الجريمة الوحيدة التي لدينا ارتفاع فيها هي الانتحار وارتفعت 5%"، مؤكدا أن "اسباب الانتحار كثيرة منها عائلية ونفسية ومادية".

وتابع "يجب ان توجد حلول لهذا الموضوع وهناك تحدي صعب"، مشدداً بالقول "ذاهبون بتوعية شديدة بشأن الموضوع عبر كل وسائل الاعلام".