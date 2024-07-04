وفاة طفلين غرقاً بنهر في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بوفاة طفلين غرقا في نهر لتصريف المجاري بمحافظة البصرة.

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وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طفلين توفيا بعد سقوطهما في احد الانهر لتصريف المجاري في منطقة القبلة حي الشهداء".

وأضاف المصدر أنه "تم الكشف على محل الحادث من قبل مفرزة الادلة الجنائية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.