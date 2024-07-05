اليونيسيف تطلق "التسجيل الرقمي للمواليد الجدد" في العراق

ونقلت المنظمة، عن وزير الصحة صالح الحسناوي قوله، ان النظام الرقمي يهدف إلى ضمان التسجيل الشامل للمواليد الجدد وتحسين تقديم الخدمات في مختلف مناطق العراق، فمن خلال رقمنة تسجيل المواليد، تسعى المبادرة إلى تبسيط الاجراءات والعمليات وتعزيز الدقة وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات الحيوية الضرورية للتخطيط الفعال وتوفير الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".وأكدت ساندرا لطوف، ممثلة اليونيسف في العراق، أن "هذا الإطلاق يمثل علامة بارزة في رحلة العراق نحو التحول الرقمي في مجال الصحة. فمن خلال ضمان حق كل طفل في الهوية القانونية منذ الولادة، فإننا لا نعزز حقوق الأطفال فحسب، بل نمهد الطريق أيضاً لنظام أكثر شمولاً وكفاءة في تقديم الخدمات".وأشارت اليونيسيف الى انها لعبت دوراً محورياً في دعم وزارة الصحة خلال الأشهر الـ 15 الماضية، من خلال بناء القدرات الوطنية وتوفير المساعدة الفنية حيث تمكن المسؤولون في الصحة من إنشاء وتجربة منصة التسجيل المدني الرقمية بنجاح في 12 مركزاً لتسجيل المواليد في بغداد وفي اقليم كردستان، مبينة ان هذه المرحلة التجريبية الناجحة تؤكد جاهزية وفعالية النظام لتعميمه على المستوى الوطني.ومن المتوقع أن يُحدِث نظام التسجيل المدني الرقمي للمواليد الجدد تغييراً ثورياً في مجال تقديم الخدمات في العراق، مما يضمن الوصول إلى البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب لغرض اتخاذ القرارات الصائبة وتعزيز انجاز النتائج الصحية في البلاد، بحسب اليونيسيف.وتضيف السيدة لطوف: "هذه المبادرة لا تعزز التزامنا بحقوق الأطفال فحسب، بل تشكل سابقةً للاستفادة من التكنولوجيا نحو بلوغ العراق لأهداف التنمية المستدامة ، وخاصة الهدف الثالث ".