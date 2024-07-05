"ليرى العالم ما يجري".. قنصل إيراني يوجه رسالة عبر السومرية بشأن الانتخابات الرئاسية (فيديو)

ويقول عادي في حديث للسومرية، انه بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية دون فائز واضح، تقرر إقامة الجولة الثانية والتي تقام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفارات والقنصليات خارج البلاد من بينها العراق، مبينا ان القنصلية العامة قامت بتهيئة 4 أماكن لصناديق الاقتراع للمواطنين الإيرانيين المتواجدين في ميسان وذي قار والبصرة، مشيرا الى اقبال واسع من قبل المواطنين الإيرانيين للدلاء بصوتهم.ويكشف القنصل الإيراني، ان العدد التقريبي للمواطنين الإيرانيين في المحافظات العراقية الجنوبية الثلاث هو 1500 – 2000 شخص، لكن بسبب العطلة الصيفية فان اغلب المواطنين المتواجدين في المحافظات العراقية يتوجهون الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي فان العدد الحالي المتواجد هو ما بين 1000 الى 1200 شخص.ويتابع عابدي، نطالب عبر قناة السومرية، القنوات الفضائية بنقل العملية الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الإيرانية وخارجها، ليرى العالم والرأي العام، الحرية الموجودة في هذه الانتخابات التي لا توجد في البلدان التي تتحدث بالديمقراطية، حيث يتوجه الإيرانيين بكل حرية للدلاء بأصواتهم ومن خلال هذه الصناديق سيحدد الرئيس الجديد بكل حرية، لافتا الى ان الانتخابات الرئاسية أقيمت بعد 40 يوماً من حادثة طائرة ابراهيم رئيسي ورفاقه.وبدأ الناخبون الإيرانيون، منذ صباح اليوم الجمعة 5 يوليو/تموز 2024، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14، حيث يتواجه فيها المرشحان الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ سعيد جليلي.ونظرا لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، انتقل التنافس إلى الجولة الثانية بين بزشكيان وجليلي لحصولهما على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى التي أُجريت في 28 يونيو/حزيران الماضي.