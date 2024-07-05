الصحة تعلق على الإصابة بمرض الملاريا في العراق

السومرية نيوز – خاص

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، توضيحا حول الإصابات بمرض الملاريا في العراق، مشيرة الى ان هذا المرض يُسجّل لدى بعض الوافدين فقط ولم تسجل اية إصابة بين العراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لـ السومرية نيوز، ان "بعض الامراض الانتقالية كالملاريا وغيرها من الامراض الانتقالية تسجل فيها إصابات محدودة سنويا"، مبينا ان "الإصابات بمرض الملاريا تسجل لبعض الوافدين من غير العراقيين".

وأضاف ان "اكتشاف المرض من خلال آلية الفحص للوافدين عن هذا المرض وغيره وضمن اجراءات منح الإقامة والفيزا سواء كانوا عمالة او سائحين"، مشيرا الى ان "الامراض مرصودة بدقة خلال السنوات الماضية ولحد الان وفق برنامج دقيق ويدار من قبل مركز السيطرة على الامراض الانتقالية التابع الى دائرة الصحة العامة وهو جزء من عمل الدائرة واقسامها وشعبها النظيرة في بغداد والمحافظات".

واكد ان "العراق يسجل إصابات محدودة بمرض الملاريا"، لافتا الى ان "هذه الإصابات المسجلة مسيطر عليها، فبعد تأكيد التشخيص يتم على الفور منح العلاج للمصاب".

وذكر ان "هناك متابعة من قبل منظمة الصحة العالمية ويتم الإبلاغ الرسمي لرب العمل او دائرة الإقامة وفق الية موضوعة سابقا"، لافتا الى انه "لا توجد أي اصابة بالمرض للعراقيين".

وبين ان "مرض الملاريا تمت السيطرة عليه في العراق ولم نسجل إصابات منذ عام 2008، وانما فقط إصابات لبعض الوافدين"، لافتا الى ان "جميع العلاجات وامكانيات التشخيص متوفرة في مؤسسات الوزارة".