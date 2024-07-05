"غرامات واغلاق لفنادق ومولات ومطاعم".. ماذا يحصل في النجف؟

السومرية نيوز – خاص

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن اغلاق 22 مشروعا وتغريم أصحابها في النجف.

وقال اعلام المديرية لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة المشكلة من المديرية أغلقت اليوم خلال حملة نفذتها في عدد من مناطق النجف، 22 مشروعاً مخالفا لشروط السلامة بعد توجيه إنذارات سابقة".

وأضاف انه "تم فرض غرامات على عدد من أصحاب تلك المشاريع التي تنوعت بين فنادق ومطاعم ومولات"، لافتا الى ان "هذه الحملة بدأت في السابق ومستمرة حتى الان حيث تم خلالها غلق 222 مشروعا مخالفا لشروط السلامة".