الخزعلي يؤكد خلال لقائه الخطابي دعمه لحملة البناء والاعمار في كربلاء

السومرية نيوز – محليات



اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، خلال لقائه محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، دعمه لحملة البناء والاعمار في المحافظة.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي استقبل الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، حيث أكد الاخير دعمه لحملة البناء والاعمار والخدمات في المحافظة.



