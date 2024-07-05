مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه لقي 4 اشخاص مصرعهم فيما أصيب شخص اخر في النهروان شرقي بغداد".وأضاف، ان "الحادث كان نتيجة صاحب مركبة نوع "لوري" يقود عكس السير واصطدم بدراجة نارية نوع "ستوته" وعجلة تكسي بالقرب من معمل الطابوق في النهروان".