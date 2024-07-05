حريق ضخم في الطمر الصحي بالنجف

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا ضخما اندلع في الطمر الصحي خلف الحي الصناعي شرق محافظة النجف".وأضاف، ان "الحريق قريب من محطه تحويل كهرباء، ما دفع فرق الدفاع المدني للتوجه اليه"، موضحا ان "الحريق قريب ايضا على مخازن وزاره التجارة في المدينة".