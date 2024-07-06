حرارة ثلاثينية في الغرب وغبار في كل المناطق.. ملخص طقس العراق السبت

وتشير خرائط الطقس، الى ان رياحا شمالية غربية نشطة مع ساعات النهار من صلاح الدين نزولاً بإتجاه الجنوب، زتصل سرعة هبات الرياح إلى 70 كلم في الساعة مع وجود فرصة للغبار وانخفاض الحرارة.ومن المتوقع ان تسبب الرياح النشطة بهبوب عواصف ترابية جديدة عبر العديد من المناطق في العراق، حيث سيكون الطقس في جميع المناطق مغبرا بدرجة متفاوتة حتى لو لم تتأثر بعواصف ترابية، لكن الأجواء لن تكون صافية %100 وستحمل السماء جزيئات غبار.وبحسب خبراء الطقس، فأن هذا الوضع سيساهم في تخفيف الحر بشكل جدًا قليل لاسيما عبر المناطق الغربية والوسطى.وتشير التوقعات الى احتمالية تعرض البلاد لموجة حارة نهاية هذا الاسبوع وارتفاع بدرجات الحرارة الى اكثر من 50 مئوية مع ارتفاع متوقع بمعدلات الرطوبة النسبية.