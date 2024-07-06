بالصور.. أعمدة تهوي على مركبات مدنية في الكرادة ببغداد

السومرية نيوز – محليات

سقطت أعمدة كهربائية، ليلة أمس، على مركبات مدنية في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد.

وقال شهود عيان لـ السومرية نيوز، ان "أعمدة كهرباء سقطت ليلة امس على مركبات مدنية داخل ازقة منطقة كرادة داخل وسط بغداد، نتيجة الرياح القوية التي شهدتها بغداد".

وأضافوا ان "ذلك الحق اضرار مادية كبيرة في عدد من العجلات".