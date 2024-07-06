ثلاث محافظات جنوبية هي الأعلى.. درجات الحرارة العظمى ليوم غد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل درجات الحرارة العظمة المتوقعة في محافظات العراق كافة ليوم غد الاحد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظات البصرة وذي قار وميسان ستسجل يوم غد درجات حرارة هي الأعلى بين باقي المحافظات لتصل الى 47 درجة مئوية".

وأضافت ان "محافظات إقليم كردستان ستسجل درجات حرارة هي الأقل في العراق بواقع 40 درجة مئوية"، مشيرة الى ان "العاصمة بغداد ستسجل يوم غد درجة حرارة 44 مئوية".