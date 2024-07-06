الديوانية.. حي البقيع يدفع ضريبة "عدم انتمائه" وينتفض على 20 عامًا من غياب الخدمات

وقال أهالي حي البقيع للسومرية نيوز، إنهم "لا يرون الكهرباء بشكل مستمر حيث يتم تجهيزهم بساعتين يتم تقسيمها الى 10 دقائق تجهيز ونصف ساعة إطفاء".وأشار اخرون إلى أن "المياه تصلهم مليئة بالاوساخ ويتم دفعها من النهر مباشرة الى منازلهم دون تصفية فضلا عن الانقطاعات المستمرة بالمياه".وأكدوا انهم "لن يتراجعوا عن التظاهر هذه المرة، وأن منطقتهم لايتم تجهيزها بالخدمات كونها لاتضم مرشحا برلمانيا كما انها غير منتمية او مقربة من الأحزاب".