إحصائية مرعبة.. مركز معالجة الإدمان في العراق يستقبل 700 حالة خلال ستة اشهر

السومرية نيوز – محليات

كشف مركز معالجة الإدمان في العراق، عن استقباله 700 حالة مدمنة على المخدرات خلال ستة اشهر، فيما دعا الحكومة العراقية الى ضبط الحدود اكثر مع دول الجوار.

وقالت رئيسة المركز/ رئيسة مؤسسة "عراق خالٍ من المخدرات" إيناس كريم في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "العمليات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية للحد من ظاهرة المخدرات مهمة وضرورية مقارنة بالسنوات السابقة التي لم تشهد السيطرة على شبكات تجارة المخدرات".

وأضافت ان "العراق بحاجة اليوم لضبط الحدود مع دول الجوار حيث تدخل كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة لضرورة توفير أجهزة متطورة للكشف عن المخدرات"، لافتة الى ان "قياس مدى نجاح السلطات في مواجهة انتشار لمخدرات لا يكمن في أعداد المعتقلين، بل المدمنين".

وذكرت "اننا لا نقيس الأمر من خلال عدد شبكات الملقى القبض عليها، بل من خلال أرقام ضحاياهم من المتعاطين الذين يستقبلهم مركزنا"، لافتة الى ان "مركز معالجة إدمان، استقبل خلال النصف الأول من هذا العام ما يقرب الـ700 حالة بينهم 45 فتاة، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالعام الماضي الذي شهد بأكمله استقبال نحو 820 حالة إدمان".

وأعلنت وحدة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أواخر عام 2021، أن محافظتي البصرة وميسان تحتلان الصدارة بين محافظات البلاد على صعيد تجارة المخدرات وتعاطيها.