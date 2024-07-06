حريق في سطح فندق بكربلاء.. والدفاع المدني تكافح

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في سطح فندق في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء، فيما أشار الى ان فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حريقاً اندلاع في سطح فندق في شارع النجارين وسط المدينة القديمة بمحافظة كربلاء".



وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق". ادناه الصور: