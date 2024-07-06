مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر محرم

وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غدٍ الأحد هو المكمّل لشهر ذي الحجة الحرام، ويوم الإثنين الموافق (٨ / ٧ / ٢٠٢٤ م) هو الأول من شهر المحرم الحرام لعام ١٤٤٦ للهجرة".يذكر أن ديوان الوقف السني، كان قد حدد يوم غد الأحد، هو الأول من شهر محرم الحرام وبداية عام 1446هـ.