احتساب الخدمة العسكرية لهذه الفئة

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي اوعز إلى كافة الوكالات والمديريات بتزويد مديرية إدارة الموظفين المدنيين بمحاضر اللجان الخاصة باحتساب الخدمة العسكرية للموظفين المدنيين".وأشار البيان الى ان "الموظفين هم الذين تم تحويل صفتهم حديثاً من الملاك العسكري الى الملاك المدني من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) لسنة 2021 وبموعد اقصاه (15/ 7 / 2024 ) وخلاف ذلك تتحمل اللجان المشكلة في الوكالات والمديريات المسؤولية".