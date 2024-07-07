طقس العراق.. موجة خمسينية ستحل ضيفًا لـ3 أيام

وبحسب توقعات الخرائط فأنه يستمر نشاط الرياح البوارح الشمالية الغربية المثيرة للغبار يوم الأحد من العاصمة بغداد نزولاً باتجاه الجنوب، وتصل سرعة هبات الرياح إلى 60 كلم في الساعة وتخف سرعتها الإثنين.اما درجات الحرارة فتستمر عند منتصف الـ 40 مئوية تقريبآ في مناطق وسط وجنوب البلاد وبداية الـ 40 في الشمال عدا غرب الأنبار من المتوقع ان تسجل منتصف الـ 30 درجة مئوية.وتشير التوقعات إلى ارتفاع الحرارة مجدداً من الأربعاء والخميس والجمعة لتقترب من الــ 50 درجة مئوية مؤقتاً مع عودة نشاط الرياح البوارح الشمالية الغربية المثيرة للغبار لتنخفض الحرارة مجدداً مطلع الأسبوع القادمومن المتوقع ان تتعمق كتلة حارة ورطبة مع سكون متوقع بالرياح وتحولها احيانا الى جنوبية شرقية نهاية الأسبوع الحالي.