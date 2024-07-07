أعمال هدم منزل تتسبب بسقوط محولة كهرباء في حي الجهاد (صور)

وسقطت محولة الكهرباء جراء قيام جرافة بهدم منزل مجاور للمحولة، ما تسبب بسقوطها وانقطاع التيار الكهربائي عن هذا الزقاق، فيما طالب الأهالي دائرة الكهرباء بالإسراع في اصلاح المحولة وارجاع التيار الكهربائي.ادناه الصور: