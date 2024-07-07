تفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بمناسبة أيام عاشوراء في النجف (وثائق)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت دائرة صحة محافظة النجف الاشرف، اليوم الاحد 7 تموز / يوليو 2024، تفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بمناسبة أيام عاشوراء لعام 1466 هـ 2024 م، فيما اشارت الى انها تنطلق في الخامس من شهر محرم الحرام ولغاية الـ11 من الشهر نفسه.

تفاصيل الخطة ادناه:



يشار الى ان مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، أعلن ان يوم الإثنين الموافق (٨ / ٧ / ٢٠٢٤ م) هو الأول من شهر المحرم الحرام لعام ١٤٤٦ للهجرة. يشار الى ان مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، أعلن ان يوم الإثنين الموافق (٨ / ٧ / ٢٠٢٤ م) هو الأول من شهر المحرم الحرام لعام ١٤٤٦ للهجرة.

