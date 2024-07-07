4 عوامل رئيسية.. مجلس بغداد يدخل على خط انقطاع المياه عن مناطق العاصمة

السومرية نيوز – خاص

اعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد، عن 4 عوامل رئيسية بشأن انقطاع المياه عن مناطق العاصمة، فيما تعهد بالتدخل لحل الموضوع.

وقال عضو المجلس احمد محسن لـ السومرية نيوز، ان "انقطاع المياه في بعض مناطق العاصمة يعود لمجموعة اسباب منها شح المياه وعدم التزام دول المنبع بالحصص المائية، وتصاميم محطات التحلية لعدد سكان اقل بكثير من الموجود حاليا، فضلا عن حجم الأنبوب الرئيسي والانابيب المغذية للمناطق الفرعية وعدم ترشيد الاستهلاك من قبل المواطن، إضافة إلى التكسرات في الانابيب والتي تؤدي إلى هدر كبير في المياه خاصة وأن الطلب على الماء يزداد خلال فصل الصيف".

وأضاف ان "مجلس محافظة بغداد سيكون له موقف لمتابعة هذا الموضوع الحيوي بالتعاون مع محافظ بغداد".