المركزي العراقي يعلن رفع ورقة "مشروع نظام التجارة الإلكترونية" إلى مجلس الوزراء

وذكر بيان للمركزي، ورد لـ السومرية نيوز، انه "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، عقد اجتماع لجنة الأمر الديواني (٢٤٠٧٩) لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق بمشاركة الجهات المعنية".وجرى خلال الاجتماع "مناقشة مشروع نظام التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر الضوابط التي ناقشها الحضور، من خلال إجراءات التسجيل والحصول على رخصةٍ لممارسة هذه التجارة".وأسهمت اللجنة، وفق البيان، "بتعريف موفّر الخدمة ومنحه الرخصة من خلال منصة إلكترونية تقوم بتأسيسها وزارة التجارة، وشدّد اعضاء اللجنة على تثبيت ضوابط منح الرخصة للراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة".فيما اتفق الحاضرون على "رفع ورقة النظام إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه".