صمتت الالات واوصدت الأبواب.. حال واقع المصانع في العراق

السومرية نيوز – محليات

صمتت الالات وتوقفت المكائن عن العمل، سنوات مضت والوضع على هذا الحال، مصانع اوصدت أبوابها وأخرى هدمت، وأصحابها جهروا بالشكوى بسبب الحال الذي وصلوا اليه

الفساد وفتح الحدود وتقلبات السوق اضافة الى غياب الدعم، أبرز المسببات بتراجع الصناعة العراقية كما يقول أصحاب المعامل، الذين تراجع مستوى دخلهم بشكل كبير.