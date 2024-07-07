كربلاء.. مراسم استبدال الراية إيذاناً ببدء محرم (صور مع فيديو)

شهدت مدينة كربلاء، مساء اليوم الأحد، مراسم استبدال الراية ايذاناً ببدء شهر محرم الحرام.

يذكر أن شهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظراً لغزارة الأحداث التي جرت فيه، وفي مقدمتها هجرة النبي محمد "ص" من مكة إلى المدينة، وواقعة الطف في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي "ع"، ويعد أول يوم في الشهر عطلة رسمية.

أدناه صور بعدسة السومرية..