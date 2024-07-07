بالصور.. الكاظمية تتشح بالسواد إيذاناً ببدء محرم

السومرية نيوز – خاص

وثقت وكالة السومرية نيوز، صورا لمدينة الكاظمية خلال ليلة الأول من شهر محرم وهي تتشح بالسواد إيذاناً ببدء الشهر الأول من العام الهجري الجديد.

وقال مراسل السومرية نيوز ان "اعدادا كبيرة من المواطنين توجهوا الى الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، لاداء مراسيم الزيارة وسط إجراءات امنية لحماية الزائرين".

