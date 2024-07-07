متظاهرون يغلقون طريقا غربي الديوانية

اغلق متظاهرون في الديوانية، مساء الأحد، طريقا غربي المدينة على خلفية موضوع نقل محولة كهرباء.



وقال مراسل السومرية، إن المئات تظاهروا في قضاء الشنافية غربي الديوانية واغلقوا طريق مصفى الشنافية وايضا في مركز المدينة.

وكان عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي قال في وقت سابق، إن هناك محولة كهرباء في الشنافية امر المحافظ برفعها وتحويلها الى مكان آخر من المحافظة وتم الاعتراض من قبل الشباب وتوقف العمل، كاشفا عن اعتقال نحو 20 شابا.