حركة مرور ثقيلة في بغداد.. قائمة طويلة بالشوارع المزدحمة

وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيسريع دورة -يوسفية ازدحام متصل مع جسر الطابقين لغاية ساحة الطابقينشارع المصافي ازدحامشارع قطر الندى ازدحام متصل مع جسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغدادشارع المطار وسريع القادسية ازدحام لغاية مجسر القادسيةشارع يافا من نفق الزيتون لغاية وزارة التخطيطالعلاوي ازدحام بالكاملشارع الصالحية باتجاه جسر السنك وتقاطع شارع حيفا وجسر السنك ازدحامششارع موسى بن نصير ازدحام لغاية مجسر الأمانةمجسر الربيعي وشارع سلمان فائق ازدحامات متقطعةمجسر العلوية ازدحامشارع الوزارات من الكنيسة الاشورية لغاية محطة الكيلانيشارع بورسعيد من جسر الحبيبية لغاية نفق باب الشرجيشارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيل ازدحام السايدينشارع الرشيد بين جسر السنك وباب المعظم ازدحام متصلشارع الجمهورية بين ساحة الخلاني والشورجة ازدحام السايدينمحمد القاسم من معمل بطاريات بابل لغاية معارض النهضةجميع شوارع وازقة باب المعظمخدمي مطار المثنى والتقاطعات امام مقبرة براثا والشيخ معروف