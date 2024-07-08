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حركة مرور ثقيلة في بغداد.. قائمة طويلة بالشوارع المزدحمة
محليات
2024-07-08 | 01:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
909 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تنشر السومرية نيوز، خارطة شاملة بازدحامات بغداد صباح اليوم الاثنين 8 تموز 2024، حيث شهدت العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور ازدحامات شديدة وممتدة لعشرات الكيلومترات.
وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:
سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي
سريع دورة -يوسفية ازدحام متصل مع جسر الطابقين لغاية ساحة الطابقين
شارع المصافي ازدحام
شارع قطر الندى ازدحام متصل مع جسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد
شارع المطار وسريع القادسية ازدحام لغاية مجسر القادسية
شارع يافا من نفق الزيتون لغاية وزارة التخطيط
العلاوي ازدحام بالكامل
شارع الصالحية باتجاه جسر السنك وتقاطع شارع حيفا وجسر السنك ازدحام
ششارع موسى بن نصير ازدحام لغاية مجسر الأمانة
مجسر الربيعي وشارع سلمان فائق ازدحامات متقطعة
مجسر العلوية ازدحام
شارع الوزارات من الكنيسة الاشورية لغاية محطة الكيلاني
شارع بورسعيد من جسر الحبيبية لغاية نفق باب الشرجي
شارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيل ازدحام السايدين
شارع الرشيد بين جسر السنك وباب المعظم ازدحام متصل
شارع الجمهورية بين ساحة الخلاني والشورجة ازدحام السايدين
محمد القاسم من معمل بطاريات بابل لغاية معارض النهضة
جميع شوارع وازقة باب المعظم
خدمي مطار المثنى والتقاطعات امام مقبرة براثا والشيخ معروف
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