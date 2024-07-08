صلاح الدين.. الحبس الشديد بحق موظفين في دائرة التسجيل العقاري

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين اقدما على التلاعب باضبارة بيع احد العقارات على الرغم من وضع اشارة الحجز عليه مسبقاً".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل".