محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

السومرية نيوز – محليات



قررت محافظة البصرة، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة يوم الخميس المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وأدناه وثيقة صادرة من مكتب المحافظ: