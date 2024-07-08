التقاعد العسكري توجه دعوة لذوي الشهداء المعدومين في زمن النظام المباد

السومرية نيوز – محليات

وجهت دائرة التقاعد العسكري في وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، دعوة لذوي الشهداء المعدومين في زمن النظام المباد.

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "على ذوي الشهداء المعدومين في زمن النظام المباد المرفقة أسماؤهم في القائمة، والذين لم يراجعوا الدائرة آنفاً لاستلام المبالغ المالية المخصصة إليهم ضمن موازنة العام 2023، ولمرور أكثر من 6 أشهر على تبليغهم والاتصال بهم هاتفياً عن طريق مقر الدائرة، الحضور لمقر دائرة التقاعد العسكري – المديرية المالية في زيونة قرب مول دريم سيتي، مستصحبين معهم القسام الشرعي للشهيد المعدوم لاستلام مستحقاتهم المالية".