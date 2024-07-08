الانواء الجوية تنشر تقريراً حول موجة الحر المقبلة

السومرية نيوز – محليات

نشرت هيئة الانواء الجوية، تقريراً حول موجة الحر خلال الايام المقبلة من الاسبوع الحالي.

وجاء في التقرير الذي ورد لـ السومرية نيوز، ان "تاثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي سيستمر، ليكون الطقس في المناطق كافة صحو مع بعض الغيوم، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى، والجنوبية الى (30-40) كم/س".

واضاف ان "ذلك سيصاحبه تصاعد للغبار في بعض الاماكن ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".