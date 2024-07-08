لم تنفع العطلة وتغيير التوقيتات.. الزحامات تحاصر بغداد

تنشر السومرية نيوز، الموقف المروري للعاصمة بغداد لظهر اليوم الاثنين 8 تموز 2024، إذ بدت الشوارع مكتظة بالمركبات رغم دخول المدارس والجامعات بالعطلة الصيفية، وحتى مسألة تغيير التوقيتات الرسمية لعمل مؤسسات الدولة لم تترك تغيراً ملموساً.



سريع الدورة مزدحم

شارع السندباد مزدحم

شارع السدة مزدحم

مجسر الأمانة مزدحم

سريع محمد القاسم مزدحم

مجسر الربيعي مزدحم

شارع الصناعة مزدحم

تقاطع الأندلس مزدحم

شارع السعدون مزدحم

شارع الوزارات مزدحم

شارع مول النخيل السايدين مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

نفق باب الشرقي مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر السنك مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

شارع ابو نؤاس مزدحم

الجسر المعلق مزدحم

أدناه الموقف المروري:سريع الدورة مزدحمشارع السندباد مزدحمشارع السدة مزدحممجسر الأمانة مزدحمسريع محمد القاسم مزدحممجسر الربيعي مزدحمشارع الصناعة مزدحمتقاطع الأندلس مزدحمشارع السعدون مزدحمشارع الوزارات مزدحمشارع مول النخيل السايدين مزدحممجسر قرطبة مزدحمنفق باب الشرقي مزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر السنك مزدحمكرادة خارج مزدحمةشارع ابو نؤاس مزدحمالجسر المعلق مزدحم