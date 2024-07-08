السومرية نيوز – خاص

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن حقيقة سقوط طائرة ركاب عراقية متوجهة الى تونس.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "الانباء التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط طائرة ركاب عراقية مدنية متوجهة الى تونس، عارية عن الصحة".

وأضاف انه "لا يوجد حتى الان خط طيران مباشر بين العراق وتونس".

يذكر ان صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا حول سقوط طائرة ركاب عراقية مدنية تحمل 239 مسافرا متوجهة الى تونس.