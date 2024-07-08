من يحق له التصويت في انتخابات برلمان كردستان؟

السومرية نيوز – محليات

يبلغ عدد الناخبين الكلي للتصويت العام في اقليم كردستان، نحو 3 ملايين و800 ألف ناخب، بينما من يحق لهم التصويت من مجموع هذا العدد هم مليونان و901 ألف ناخب، وهم الذين سجلوا أسماءهم لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "عدد الناخبين الكلي في اقليم كردستان يبلغ 3 ملايين و789 ألفا و360 ناخبا، تم تسجيل مليونين و901 ألف و80 ناخبا"، مشيرة الى أن "هذه الاحصائية هي للتصويت العام ولاتشمل ناخبي التصويت الخاص".

وأضافت ان "عدد الناخبين المسجلين في محافظة أربيل يبلغ مليون و16 ألفا و357 ناخبا من مجموع مليون و366 ألفا و462 ناخبا، وفي محافظة السليمانية (بضمنها محافظة حلبجة) يبلغ عدد الناخبين المسجلين لدى مفوضية الانتخابات مليون و146 ألفا و530 ناخبا، وهو الأعلى بين محافظات الاقليم، بينما عدد الناخبين الكلي هو مليون 496 ألفا و152 ناخبا، وفي محافظة دهوك هناك 926 ألفا و746 ناخبا، منهم 738 ألفا و193 ناخبا يحق لهم التصويت، وهم المسجلون لدى المفوضية".

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أن "هذه الاحصائية هي النهائية لعدد الناخبين المسجلين، لغاية يوم 3/7/2024، حيث انتهت عملية تحديث سجلات الناخبين".

وأصدرت رئاسة اقليم كردستان، يوم 26/6/2024، المرسوم الخامس، لتحديد موعد جديد لاجراء انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة، بعد أن أصدرت من قبل أربعة مراسيم مماثلة، ولكن الانتخابات تأجلت ولم تجر في المواعيد المحددة.