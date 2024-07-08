اعتقال شخص سرق 75 مليونا من مصرف في كربلاء

وقالت الشرطة في بيان، "في إطار العطاء الامني المتميز لأقسام وتشكيلات قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، نجحت مفارز من مديرية حماية المنشآت من خلال اليقظة والحذر الشديدين من القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي كبير يقدر بـ 75 مليون دينار عراقي من موظفة في مصرف حكومي داخل المحافظة".

وأضاف البيان أنه "نتيجة الى الحس الامني العالي والانتباه الشديد استطاعت القوة المكلفة بحماية المصرف من التعرف على السارق والقبض عليه بسرعة قياسية وتمنعه من الهرب"، مشيرا الى "إحالته إلى الجهات المختصة لاكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".