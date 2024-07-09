التربية تتحدث عن نتائج السادس إعدادي والدورين الثاني والثالث

السومرية نيوز – محليات

أوضحت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، بشأن اعلان نتائج السادس إعدادي والدورين الثاني والثالث.



وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، ان "مراكز الفحص والتدقيق مستمرة والحديث لازال مبكراً بشأن إعلان نتائج السادس الإعدادي"، مشيرا الى ان "الامتحانات الوزارية هذا العام كانت الأكثر انتظاماً وانسيابية والأقل مشكلات".

وأضاف "سنحدد قريباً مواعيد الدور الثاني"، لافتا الى ان "نظام الإعادة للسادس اعدادي ليس قراراً جديداً وهو معمول به منذ سنوات".

وذكر ان "الوزارة راعت ظروف الطلبة واعطت تسهيلات لجميع المراحل"، لافتا الى انه "لا يوجد دور ثالث لهذا العام".

وبين ان "️هناك ضغوطات عديدة تمارس على الوزارة مع كل مرحلة وكل نهاية امتحانات وعام دراسي".