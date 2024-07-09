8 شركات سفر توصد أبوابها في ثلاث مناطق ببغداد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق 8 شركات للسفر والسياحة وعدد من مكاتب الدلالية غير المجازة في العاصمة، فيما اشارت الى القاء القبض على 8 مخالفين.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، وضمن الخطط المرسومة لتفتيش وتدقيق شركات السفر والسياحة ومكاتب الدلالية، تمكنت قطعاتنا الأمنية متمثلةٌ بالفرقة الثانية شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز من (جهاز الامن الوطني، مديرية الأمن/السياحي) من غلق 8 شركات وعدد من المكاتب الغير مجازة واعتقال ثمانية من "اصحابها" مخالفين للضوابط والشروط المعمول بها، وفق محضر غلق اصولي وذلك ضمن مناطق (الحرية، الدولعي، حي الجامعة) في جانب الكرخ". وأضافت "تم احالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

