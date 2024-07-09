"لهيب تموز" يقسو على طقس العراق.. 12 محافظة تتجاوز حرارتها الـ 47 غدا

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاربعاء سيكون صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأشارت الى، أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".ولفتت إلى أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية وتصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت أن "طقس يوم السبت المقبل، سيكون صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية وتصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".