أكثر من 51 ألفاً يؤدون الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا (صور)

وتنافس المتقدمون على المقاعد الدراسية في الدراسات المفتوحة ضمن برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التي بلغت ألفين ومئتين وأربعة وخمسين برنامجا وفي ضوء خطة القبول التي تضمنت تسعة وعشرين ألفا وتسعمئة وأربعا وخمسين مقعدا دراسيا موزعا على قنوات القبول العام والنفقة الخاصة والامتيازات، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العملي ورد للسومرية نيوز.وبهذا الصدد، ستجرى مقابلة المتقدمين للقبول اعتبارا من التاسع من تموز الحالي فيما سيكون إعلان نتائج الامتحان التنافسي في 2024/7/14 في الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة والكلية وسيتاح بعد ذلك سقف زمني للاعتراضات وإعلان نتائجها والقبول النهائي وصدور الأوامر الجامعية في 2024/8/15 للمقبولين حتى يتسنى لهم المباشرة بالدراسة في الأول من أيلول المقبل، بحسب البيان.