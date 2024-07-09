نشرة الظهيرة.. مطالبات باستمرار غلق النوادي الليلية وأزمة الكهرباء وتدهور الخدمات بواسط

# في بغداد.. اشادات بحملات اغلاق النوادي الليلية.. والاهالي يطالبون الداخلية باستمرار الحملة# تدهور حاد بالخدمات الاساسية في واسط.. فساد مالي واداري باحالة المشاريع..والحكومة المحلية في مرمى الاتهام# مع استمرار ازمة الكهرباء.. سخط شعبي ومطالبات بوضع حد لجشع اصحاب المولدات# جسور الحكومة.. مليارات صرفت على مشاريع فك الاختناق.. ومختصون يكشفون: الشركات المنفذة يتبع كل منها لحزب معين