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تزامنا مع محرم.. الدفاع المدني تطلق وصايا لتأمين الزيارات الدينية
محليات
2024-07-09 | 09:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
573 مشاهدة
أطلقت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، جملة من الوصايا والارشادات لتأمين الزيارات الدينية المقدسة.
وشددت المديرية وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، على "عدم تناول الاطعمة والمشروبات من الاشخاص غير المعروفين، والمحافظة على الهدوء وفسح المجال امام الاجهزة الامنية والتعاون معهم عند حدوث اي ظرف طارئ، إضافة إلى عدم التدافع على المداخل المؤدية الى الاماكن المقدسة او المصاعد او عجلات نقل الزائرين، والسير في الطرق المؤمنة من قبل الاجهزة الأمنية، وعدم تصديق الاشاعات المغرضة او الترويج لها والتي من شأنها اثارة الهلع بين المواطنين".
ودعت إلى "اخبار الاجهزة الامنية عن العناصر المشبوهة او المندسين بين المواكب او الاجسام الغريبة، مع ضرورة اخذ الحيطة والحذر بالنسبة لأصحاب المواكب وهم يؤدون خدمة الطبخ في تلك المواكب والتقليل من استخدام مصادر النيران ومصادر الكهرباء، والتعامل الصحيح مع أسطوانات الغاز المستخدم في الطبخ وأحكام ربط الأنابيب بواسطة "القفايص" للحيلولة دون تسريب الغاز".
كما دعت أيضا إلى "تجنب خزن الوقود داخل المواكب والسرادق مهما كانت كمياته قليلة أو كثيرة وأبعاد مصادر النار عن الخيام او السرادق، والانتباه أثناء الطبخ الى أواني الطبخ وعدم السماح للأطفال بالتقرب منها حيث وقعت سابقا حوادث كثيرة ذهب ضحيتها عدد من الاطفال نتيجة الغفلة".
وأشارت إلى ضرورة "الانتباه الى المدخنين وتحذيرهم بصورة شفهية (كلامية) او عن طريق ملصق يوضح فيه عدم التدخين وخطورته فان كثيرا من حوادث الحريق كان سببها أعقاب السكائر، والانتباه الى التوصيلات الكهربائية والاهتمام بالعزل الجيد وكذلك الانتباه الى نصب المولدات والعاكسات الكهربائية في مكان بعيد وامن عن المواطنين وبراميل خزن الوقود، وعدم لمس الاشياء الغريبة والعبث بها وتبليغ عنها الجهات المختصة والابتعاد عن أماكن الحوادث وعدم التجمهر بالقرب منها".
وشددت على أهمية "تأمين مطفأة حريق والتي تعتبر من أهم وسائل الأمان للمواكب ويمكن الاستعانة بالبوسترات والفولدرات الايضاحية التي تم توزيعها من قبل مديرية الدفاع المدني والتي تتضمن وصايا وارشادات وكذلك كيفية استخدام مطافئ الحريق بكافة أنواعها، والالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والخدمية خلال فترة الزيارة، مع فسح المجال لعجلات الدفاع المدني وعجلات الطوارئ لغرض المرور لتأدية واجباتها".
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