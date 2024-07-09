محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل

وذكر بيان لديوان المحافظة ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة، يعلن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم الخميس المصادف 2024/7/11".يذكر أن عدة محافظات عراقية من بينها الديوانية، قد تسجل درجات حرارة خمسينية يوم الخميس المقبل، وفق توقعات هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.