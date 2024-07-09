بالصور من كربلاء.. موكب عزاء في اليوم الثاني من محرم

وتظهر صور أدناه موكب عزاء جمهور الحيدرية في كربلاء والذي يجسد دخول ضعن الإمام الحسين (عليه السلام) إلى كربلاء في اليوم الثاني من شهر محرم الحرام.

أدناه صور من كربلاء..