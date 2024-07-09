ذي قار.. مصدر محلي يكشف تفاصيل رفع تمثال "الملك كوديا"

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد الاتفاق مع الدوائر المعنية وهيئة المواكب الحسينية تم الاتفاق على توسعة الساحة ورفع التمثال من الساحة الى بداية شارع الهدى مدخل قضاء الدواية بعد اعادة الصيانة وترتيب الساحة الجديدة".

وأضاف المصدر أن "النصب سيعاد بحلة جديدة"، موضحا "اما مكان التمثال سيكون هنالك نصب للقرآن الكريم بعد توسعة الساحة التي اصبحت مقرا لتجمع المواكب الحسينية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا يفيد، بإزالة نصب "الملك كوديا" الذي يعد من أشهر الملوك السومريين بعد مطالبة البعض بأنه لا يجوز وضعه وسط المدينة.