استرداد المطلوبين على طاولة زيدان ومدير مكافحة الإرهاب في الانتربول

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فائق زيدان استقبل مدير مكافحة الإرهاب في الانتربول الدولي غريغ هيندز والوفد المرافق له بحضور رئيس الادعاء العام وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ".وبحث الجانبان، "إجراءات العمل الأمني في مجال ملاحقة المتهمين المطلوبين دولياً وآليات استردادهم"، وفقا للبيان.